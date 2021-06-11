智原(3035)今年其中NRE、IP營收將持續挑戰新高，MP(量產)也比預期好，貢獻營收有機會到50億元，智原今早盤即攻上漲停價78.1元，帶量長紅突破前波高點大量區。

展望第二季，智原預計營收將有高個位數成長，原本有機會優於預期，但因為合作的封測廠受到疫情的影響，恐使產出不如預期，故維持個位數成長的預估。

智原2020年前二大客戶為智慧電表和網通的客戶，所以0.10和0.18um製程佔公司營收比重高，但2021年網通客戶在制裁清單上，因此0.10和0.18um製程及網通應用佔公司營收比重減少，智慧電表的貢獻度在2021年會降低，但其他客戶訂單都會增加，也將帶動2021年營運，智原預估今年全年營收將增長逾25%，其中NRE年增更逾30%，將持續挑戰新高，MP也比預期好，貢獻營收有機會到50億元，整體來說，智原2021年NRE和IP都有機會創新高，毛利率也將逾50%，主要是產品組合變好，但因為新接案比重提高，營業費用預計會小幅成長。

智原有聯電(2303)撐腰，預計隨著聯電擴產，智原權利金收入也會增加，但聯電產能吃緊，使智原M營收受到限制，雖然聯電有漲價，但智原以往量產的毛利率在35~40%，2021年有機會挑戰40%，現在MCU(微控制處理器)MP的毛利率高達50%，因此，即使聯電漲價，MP的毛利率也較以往好。

(時報資訊)