美國有線電視新聞網(CNN)11日報導，隨著新冠肺炎在台灣大流行，讓蔡英文政府憂心自己在全球半導體供應鏈的關鍵地位受到影響；然而，相較於疫情，專家認為另一項威脅才會產生更嚴重的後果，它就是氣候危機。

報導指出，台灣生產的晶片占全球產量的一半以上，這項成就近幾個月來卻因本島50多年來最嚴重的旱災而受到威脅。專家警告，由於氣候變遷的影響，這樣的危機在未來恐怕愈來愈頻繁。

新加坡凱投宏觀公司的首席亞洲經濟學家威廉斯(Mark Williams)10日在一份報告中寫道，面對水資源短缺、輪流停電與新冠病毒大流行，台灣半導體產業顯然面臨沉重壓力。

由於全球製造商已在確保半導體供應無缺面臨極大的困難，甚至商品的生產與交付已受到延宕；如果台灣再遭重創，情勢恐愈來愈惡劣。特別是這個婆娑小島在全球晶片供應上佔有重要地位。

報導指出，環境災難已成為台灣晶片製造商面臨的重大挑戰，這包括產業龍頭台積電。台積電表示，其每天需要156,000噸的水用於晶片生產。如果用奧運游泳池來看，意味著台積電一天會用掉60個奧運游泳池的水。這些水主要用於清潔構成半導體的數十層金屬。

台灣大學電機工程博士曲建仲表示，在每一個晶片之中，有數十億個電晶體，而這需要很多金屬層來聯繫所有訊號。每當一道工序完成後，就需一次次地清潔表面。

然而，為了因應乾旱問題，蔡英文政府限制全台自來水供應。目前台積電嘗試透過運輸水與提高回收率，來解決水源短缺的問題。台積電在訪問中表示，迄今生產仍未受影響。

該公司指出，「我們有詳細的因應方案來處理不同階段的缺水問題。透過現有的節水措施，我們可滿足政府當前的節水要求，卻又不影響公司的正常營運」。

※不可或缺的科技

從智慧手機、汽車到洗衣機，半導體晶片是一切產品中不可缺少的一部分。由於研發成本高加上仰賴高知識水平，超級尖端晶片難以製造，這意味著大部分的產量都由少數供應商所掌握。

台積電恰巧就是全球最大的晶片代工製造商，其成本高昂的製造產品供應包括蘋果、高通、輝達等企業。儘管這些企業擁有設計晶片的技術，卻沒有資源足以生產出來。

隨著美國與中國大陸在人工智慧、5G、雲端計算等未來先進科技激烈競爭，台灣握有最先進的科技產品，讓其也成為關鍵參與者。權威調研機構Gartner副總裁艾倫·普利斯特利（Alan Priestley）直指，「今天我們使用的大多數高性能電子產品，比如手機與平板電腦，這些晶片全部由台積電所製造」。

※供應受限

全球半導體產業目前正承受相當大的壓力，這起因於晶片生產供不應求。背後原因包括新冠大流行、美國對中國大陸科技產業的制裁，以及極端氣候所產生的需求波動。

愈來愈多的科技企業表示，在維護半導體安全上面臨困難。專家認為，這可能會讓生產延後或拉高消費者採購的價格。面對此一情勢，如何避免台灣晶片生產受到威脅，成為當前亟需處理的要務。

當然，除了乾旱以外，台灣爆發的新冠肺炎也是一大隱憂。這波疫情在5月時徹底爆炸，成為大流行以來最嚴重的一波感染。駐紐約台北經濟文化辦事處李光章大使表示，日前已向美國呼籲援助台灣疫苗，否則全球半導體產業馬上會面臨嚴峻的後勤問題。這就是為什麼台灣亟需疫苗，台灣希望國際社會能盡快援助疫苗、控制疫情。

不幸的是，台積電於5月已出現員工確診。不過，該公司表示業務仍照常運轉。在國立政治大學任教的曲建仲表示，台積電可能可以降低風險，因為晶片生產過程高度自動化，並且可將員工分組以控制病毒進一步傳播。

儘管如此，由於工人染疫，台北西南部至少有5家半導體製造商被迫停止業務。在半導體測試與封裝上領先業界的京元電子，因200多名員工篩檢後呈現陽性而被迫於上週停業2天。所有的確診者(占公司7,000名員工的30%)都遭到隔離兩週。雖然京元電子表示已部署更多工人在生產線上，卻也警告目前廠房只能以有限產能運作。

相較之下，威廉斯在5月時才寫道，4月份全球半導體訂單的數字顯示，「產能限制仍持續存在」，目前訂單數字已遠遠超過台灣供應能力。「但這不會無限期下去；上個月(指4月)半導體訂單遠較大流行前高出74%，這不可能持續下去，但累積的訂單需要一段時間消化」。

※長期影響

與此同時，未來台灣的水資源短卻恐怕惡化。中研院環境變遷研究中心許晃雄教授認為，未來幾十年內，氣候變化會讓台灣降雨更少，而乾旱會更顯頻繁。換言之，「今年是一個很好的機會來測試我們半導體產業的持續性」。

曲建仲則認為，台灣高科技晶片的研發恐因此受限。隨著半導體背後的科技愈來愈複雜，晶片製造商在研發所需的過程中會需要更多的水。

雪上加霜的是，水資源短缺不是唯一的環境問題。台灣日益成長的電力需求迫使當局輪流停電，這也抑制生產。台積電表示，停電已造成部分設施受到影響。

許晃雄表示，「我們需要減少碳排放；但也另一方面，我們也需要生產更多的電力。台灣的半導體企業需大量投資可再生能源，以確保未來能持續運作」。台積電則指出，目前已透過太陽能發電與風力電廠合作，維持能源供應。2020年，台積電喊出至2050年，將完全依靠可再生能源提供生產電力。

(中時新聞網)