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周玉蔻今日（11）在臉書爆料，台北市好心肝診所偷打AZ疫苗的「VIP名單」中，據傳有一位媒體董事長，不僅直接點名可能是中廣董事長趙少康，更喊要「老趙」先出來自首。對此，趙今日明確表示，自己絕對沒做這樣的事，這一年半載以來，他連與好心肝診所電話通訊都沒有，莫名其妙跑出一件這樣的事真的很好笑。

周玉蔻今日上午11時許，在臉書發文表示：「《獨家》『好心肝』特權邀請打AZ的VIP裡面，據傳有一媒體董事長！趙少康？！」近12點時又再度發文，寫道：「《獨家追蹤》『好心肝』首波施打疫苗VIP名單，令人嘆為觀止！居然有媒體董事長、真的藍綠通吃耶？！並點名「老趙」等人是否要先出來自首。

針對周玉蔻的指控，趙少康今日在廣播節目鄭重澄清，明確表示：「我沒有，請大家放心，我不會幹這樣的事情。」

趙少康更強調，他沒有去好心肝診所，而且是「徹徹底底沒有沒有」，他這半年至一年來，沒去該診所甚至連通電話、通LINE等各種管道聯繫都沒有、完全沒有，反正就是這樣跑出一件這麼好笑的事情。

(中時新聞網)