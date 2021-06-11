高雄市警察局婦幼隊昨發生女警交班卸彈還槍時，誤擊發子彈，所幸當時槍口朝著清槍桶，子彈直接射入桶內，無人受傷，市警局內部展開調查，除女警當事人、督導小隊長有疏失外，還意外查出應和女警同時退勤的郭姓小隊長約提早15分鐘退勤，相關議處將呈報督察室調查。

根據市警局內部調查，該名婦幼隊已屆齡退休的女警，昨上午7時50分許，值班後退勤交接班，準備卸下警用配槍，女警當時站在清槍桶前，疑精神不濟，忘了彈匣未卸下，誤扣板機後，子彈直接射進清槍桶內，「砰」的一聲巨響，嚇壞在辦公室同仁，所幸當時槍口朝著清槍桶，子彈直接射入桶內，無人受傷。

事發後，警局展開內部調查發現，依照婦幼隊清槍程序，需有1名小隊長在旁督導，當時該名女警清槍時，有1名小隊長在旁，因角度問題未注意女警清槍動作未確實，才發生誤擊發事件。

警局內部調查該班勤務時，意外發現，原本和該名女警同一時間值班的郭姓小隊長提早約15分鐘退勤，由於該名郭小隊長曾在前高雄市長陳菊任內擔任多年的市長室保安工作，和綠營關係良好，韓國瑜上任後，郭小隊長轉至擔任保安大隊大隊長辦公室，2個月後又轉任婦幼隊，基層傳出郭小隊長原本應監督該名女警卸彈清槍，卻讓下一班尹姓小隊長擔罪，有「白狗偷吃、黑狗擔罪」之嫌。

婦幼隊今表示，「卸彈清槍SOP程序，婦幼隊依照往例都是下一班到崗的小隊長需陪同上一班退勤的同仁完成清槍程序，才不致於延誤上一班同仁的下班時間」，清槍誤擊發案，除當事人女警外，被記過處分外，陪同清槍的小隊長以及提早退勤的郭小隊長都將依規定議處。

(中時 )