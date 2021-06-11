爭議不斷的高端疫苗10日宣布二期臨床實驗解盲成功，中央研究院基因體研究中心研究技師詹家琮在臉書發文指，高端疫苗二期臨床試驗僅有武漢病毒株數據，重批：「這是非常取巧非常不專業更是不道德的作為」，二期解盲至少得包含英國株病毒數據，否則無法保障國人健康與疫苗效力。

詹家琮在臉文直接訴求：「不認同不科學的國產新冠疫苗二期臨床試驗解盲」與「二期解盲應該加入英國株病毒的實驗數據」。

詹家琮提到，新冠病毒感染者大多數是無症狀或輕症，並且老年人和年輕人死亡率相差懸殊，「這些人沒有打疫苗，而有這樣不同的表現，豈不是告訴我們：人體對抗病毒不是只有靠著抗體一項。」

詹家琮指出，人體對抗病毒不是只有靠著抗體一項，只有進入臨床三期試驗，藉由受試者身體的反應，才能夠觀察到。因此，二期臨床試驗並不足夠，至少要進入臨床三期並完成中期試驗，「我們要看的應該是人體的整體表現，不只是簡單的中和性抗體的效價。」

詹家琮也說，假設國產疫苗企圖以增加二期臨床試驗的人數，來彌補或是取代三期臨床試驗，「我們有一個小小的要求，這要求一點也不困難做到，那就是二期解盲的血清中和效力試驗，要加入英國株甚或是印度株的實驗數據。」

詹家琮直說，三期臨床試驗，所要檢驗的是疫苗接種者在生活環境中，感染病毒的機率與病理表現；因此，如果要以二期試驗取代三期臨床試驗，應當以疫苗接種者會遭遇到的病毒來試驗，否則數據就會失真而不可信。

他反問：「現在台灣以及世界上流行的是什麼病毒株？哪裡還有原始的武漢株病毒呢？！所以二期解盲是否同意疫苗使用，不可以只有武漢株的數據，還必須要有至少英國株病毒的數據。」

詹家琮更說：「眾所皆知，英國株病毒感染力及致死力，遠高於原始的武漢株病毒。但是，這次二期解盲只會有武漢株的數據，這是非常取巧、非常不專業、更是不道德的作為！」

詹家琮認為，解盲數據中的染病後恢復者血清，也是可以取巧的。國產疫苗會拿這血清數據，來強調其疫苗接種後產生的抗體效力，比染病後恢復者的抗體還要高。因為，如果是以感染英國株病毒的恢復期血清來測試，中和武漢株病毒的效力表現肯定不會好，這樣疫苗接種者的抗體效力測試結果，相較之下就會顯得好一些。

(旺報 )