資深藝人鄭平君出道至今41年，在多部電影及電視劇都有精湛演出，2018年5月更以短片《阿公》在美國洛杉磯國際影展中，勇奪短片競賽最佳男主角，常在臉書與粉絲互動的他，昨（10日）透露曾被算命師鐵口直斷只能活到59歲。

鄭平君表示自己的父母都不長壽，年輕時每次算命都被斷言最多只能活到59歲，不過如今邁入66歲還依然倖存，讓他衷心感謝老天爺厚愛，目前無慾無求的他，強調只想照顧好一家人，好好的活在當下，此外透露在臉書頂多分享生活及工作點滴，絕不談政治及是非，更不會宣洩負面情緒，對於近來朋友頻傳政治議題給他，坦言精神壓力大到相當頭疼，更預告不排除封鎖這一類的人。

此外，他表示自己的生活恬淡平凡，不外乎就是看書、遛狗、下網路象棋，或者是打籃球、練功，再不就是駕船出海釣魚，直言政治、是非已經離他很遠，如今到達這般年紀，也沒有心思花時間與心思去消耗自己，強調顧好自己的身體與生活才是最重要。

鄭平君8歲開始練功夫，大學畢業後進入專門培育籃球明日之星的「飛駝籃球隊」，原本預計朝國手邁進，卻誤打誤撞進入演藝圈，一演就是30年，出道時搭上觀眾瘋迷武俠小說改編作品的年代，加上每個武打動作都親自上陣，很快就在演藝圈打響名號，戲劇邀約更是不斷，更靠著短片《阿公》勇奪洛杉磯當地短片競賽最佳男主角。