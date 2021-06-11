全台疫情三級警戒，卻未見趨緩，各行各業咬牙苦撐，不過，台中一名托嬰中心園長，近日收到家長願主動預繳1年學費，來幫助中心度過難關的訊息，從業20年的張姓園長感性表示「我會試著再撐一下」。
台中一名托嬰中心張姓園長，（10）日在臉書分享，疫情停課至今，收到家長最暖心的鼓勵與支持，有位家長表示，希望可幫寶貝園度過難關，願意預繳二寶1年的學費。事實上，二寶目前還在媽媽的腹中孕育，估計未達12周，家長的暖舉，張園長猶如被打了一針強心針，她熱淚盈眶的表示，疫情重創下，家長們不但沒有為了退費多少向她抱怨，甚至主動伸出雙手扶一把，不忍及不願見到用心經營的寶貝園倒下，文末她特別寫下，這20年投注的心力真是值了，也不忘向親愛的家長們喊話「因為您的溫暖的手，我會試著再撐一下。」
Po文一出網友紛紛表示「至善寶貝園的口碑超好，家長們都深刻感受到~繼續加油」、「妳的用心經營受到高度肯定！」、「家長對您的信任是~最大的支持！」、「這期間辛苦了！一定要撐下去 精神上的支持 加油！加油！加油！」、「大家都叫妳加油，但我知道一路走來妳有多近值多用心……所以我獨排眾議支持妳提早和平轉移退休啦！」
疫情持續飆升，全民陷入恐慌，衛服部日前要求全國托嬰中心、居家托育等停止收托，卻未宣布停班，不過停止收托期間，業者必須要全額退費，員工薪水與營運相關費用等仍須照付，能否生存備受考驗。
(中時新聞網)
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