果粉們久等了啊！在2021年蘋果春季發表會中登場的全新iPad Pro系列，別出心裁的搭載M1晶片，前置相機的人物置中功能則可於 FaceTime視像通話時，12.9吋款式更升級mini-LED螢幕。此系列也是首度支援5G的款式，效能強大，絕對是Pro人士專屬利器。三大電信商與蘋果經銷通路分別宣佈新品上市資訊，可供參考。

【中華電信】

迎接首款支援5G的全新iPad Pro，中華電信宣布相關方案。全台400家iPad銷售服務據點與網路門市，陸續開賣支援5G的全新iPad Pro (Wi-Fi)及iPad Pro (Wi-Fi + Cellular)版。申辦iPad Pro搭配精采5G購機方案，亦同享5G客戶免費看Hami Video 5G館，如VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、4K影視等內容。

全新iPad Pro搭配精采5G月繳1,399元(租期36個月)，11吋iPad Pro (Wi-Fi) 128GB專案價10,890元起，行動VIP最高折5,000元，即能以5,890元入手全新iPad Pro。此外，月繳1,599元，另享「流量轉贈」8GB (1門)，可即時轉贈親友，因應疫情期間遠距辦公與學習期間新增的行動上網需求。為了讓學生在家也能享受中華電信實惠的行動上網方案，青春無敵學生購機方案月繳688元，11吋iPad Pro (Wi-Fi) 128GB只要19,890元，並提供Hami書城月讀包前3個月免月租、及合約期間再享KKBOX免月租30個月。

【台灣大哥大】

台灣大哥大宣布全通路正式開賣新款iPad Pro，搭配5G專案，月付1,599元、綁約48個月，11吋iPad Pro 128GB WiFi版直接0元帶回家，再享5G上網吃到飽，VIP用戶續約最高再折5,000元，另外加碼OTT服務myVideo，及MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲等，用戶不僅能重溫熱門台劇《火神的眼淚》，也能盡情暢玩3A遊戲大作。

【遠傳電信】

搭載M1晶片的iPad Pro，遠傳電信宣布陸續於門市開賣，並公佈iPad Pro資費。搭配遠傳心5G超夯月付1399方案，11吋iPad Pro (128GB/WiFI)專案價10,890元，相當於原價44折帶回家，拿iPad舊機來遠傳購買新機，還可再享最高10,890元折扣，等於0元就能入手最新iPad Pro！

受疫情影響需遠距工作的族群，可考慮搭配Apple pencil、或支援USB-C充電及觸控板的巧控鍵盤，讓選取文字、編輯文件更直覺，平板華麗變身成筆電，工作更有效率。對於無高階平板需求的消費者，遠傳也針對實用性較高的iPad 2020 (32G/WiFi)推出優惠方案，搭配遠傳絕配平板月付699方案及指定信用卡付款，就能以1,590元帶回家。

【STUDIO A】

迎接2021年新款iPad Pro 上市，STUDIO A於即日起於官網及全門市開賣，因應疫情現況，STUDIO A也特別在官網提供「宅配」、「2HR快送」以及「線上一對一視訊教學」（2次免費1小時）等多重服務，透過線上視訊服務，可獲得 STUDIO A Apple 技術顧問專屬的指導。6月30日前，不論於 STUDIO A 官網或門市，使用 LINE Pay 行動支付綁定「中國信託 LINE Pay 卡」，還能同享 LINE Points 最高10%回饋！

2021年款iPad Pro具備11吋、12.9吋兩種尺寸，儲存容量有128GB、256GB、512GB、1TB，與首次提供的2TB可選，顏色包含太空灰和銀色。新款iPad Pro搭載Apple設計的M1晶片，效能更躍升；支援5G連線，12.9 吋款式更獨具絢麗的Liquid Retina XDR 顯示器。iPad Pro前置相機的人物置中功能則可於 FaceTime視像通話時，避免人物超出景框，十分適合目前使用趨勢越來越頻繁的視訊會議，搭配專屬配件更能提升工作效率。