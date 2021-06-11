新華社報導，香港特區政府11日強烈反對英國發表所謂《香港問題半年報告》，對香港進行不實評論。特區政府表示，中央政府一再表明會堅定不移地落實「一國兩制」政策，並已多次敦促外方停止插手香港事務。按國際法和「不干涉別國內政」基本原則，外國政府不應干預香港事務。

特區政府發言人說，報告中抹黑《香港國安法》的評論完全不符事實，明顯是採取雙重標準。任何客觀的人都會看到自《香港國安法》落實以來，對商業活動極為重要的穩定在香港社會得以恢復，國家安全在香港特區得到保障，市民可以繼續依法享有其基本權利和自由。

發言人重申，執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為而採取執法行動，與政治立場、背景或職業無關，所有檢控決定均是按證據、適用法律和《檢控守則》作出。不論被告的政治理念或背景如何，特區政府律政司都會以同等尺度處理案件。法官的憲制職責是在行使其司法權力時，以法律為依據，別無其他考慮。

特區政府表示，堅決反對外國政客對中央完善特區選舉制度的誤導性言論和別有用心意圖。完善特區選舉制度是即時和必須的，特區政府會繼續致力確保選舉在公平、公正和公開原則下舉行。

(中時 )