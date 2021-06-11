移民署北區事務大隊桃園市專勤隊於9日獲報有 1 名列為新冠肺炎確診接觸者的移工疫調失聯，隨即成立專案小組尋人，並於當日在桃園市龜山區一處民宅循線尋獲，送醫採檢並隔離，同時發現該屋內有4名越籍移工同住，甚至共用衛浴設備，隨後也一並送醫採檢並安排隔離。

桃園市專勤隊表示，於9日下午4時許接獲桃園市衛生局通報，有1名染疫確診個案的接觸者越南籍丁姓移工失聯，並請求協尋，該隊立即派遣專案小組追查，經調閱相關資料後，即於當日晚間6時許在桃園市龜山區一處民宅尋獲丁姓移工到案。

桃園市專勤隊提到，該移工當時尚無發燒或咳嗽等染疫症狀，隨即通報桃園市衛生局調派防疫計程車送往醫院採檢後至檢疫旅館進行隔離，同時經清查發現同屋內尚有4 名越籍移工同住，且共用衛浴設備，經衛生局要求遂一併案送醫採檢後安排至防疫旅館進行隔離。

移民署表示，防疫人人有責，自5月中旬推動「萬華或周邊地區外籍人士安心採檢防疫專案」以來，對於策動外來人士採檢已有具體成效，而對於衛生局請求協尋亦全力協助，戮力防止疫情擴散。移民署也呼籲有聘僱外籍移工的工廠或人力仲介公司，應注意移工相關防疫措施是否落實，若其聘僱之移工有疑似症狀，儘速安排採檢，移民署對辦理自行到案、收容、策動篩檢以及收容替代對象，持續宣導勿違反群聚等防疫規定。