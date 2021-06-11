大陸股市11日個別發展，滬指半日守3,600點關口。上證指數早段曾漲3點，漲幅為0.1％，高見3,614點，其後由漲轉跌，最低見3,589點，跌21點，跌幅為0.6％，半日收市報3,601點，跌9點，跌幅為0.25％，成交額為人民幣（下同）2,923.64億元。

香港信報報導，深成指先漲後跌，早段一度高見14,920點，漲27點，漲幅為0.18％，隨後轉跌，最低見14,738點，跌154點，跌幅為1.04％，半日收市報14,816點，跌76點，跌幅為0.51％，成交額為3,820.37億元。

滬深300指數半日收報5,230點，跌40點，跌幅為0.77％；創業板指數收報3,308點，漲22點，漲幅為0.7％。

各類股個別發展，石油股漲近4％；電力、鋼鐵股漲逾1％；煤炭、房地產股靠穩；金融股跌逾1％；化工、水泥、有色金屬股偏軟。

(工商 )