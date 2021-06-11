藝人包偉銘的兒子包庭政，2016年駕駛賓士轎車，行經路口搶快不慎撞上騎車穿越馬路的朱婦，又波及對向5輛機車，造成7人受傷，朱女提告求償1500萬元，一審判包須賠償100萬多元，二審改判38萬元，上訴後，最高法院駁回定讞。

二審台灣高等法院認定，包庭政在2016年10月17日中午開車，由北市承德路3段由南往北方向直行到與民族西路口時，因違規占用左轉專用車道且超速闖越紅燈，自後撞及同向亦違規未以二段式而直接左轉的朱女。

合議庭認為，朱女人車倒地，受有右腿、右肩鎖骨、胸骨骨折、頸椎受傷等之傷害，因而醫療費用19萬5710元、看護費用9萬元、勞動能力減損19萬598元，精神慰撫金50萬元，共97萬6308元損害，但她須一半責任。

朱女提告求償1500萬元部分，高院考量朱女已受領汽車強制責任保險金10萬3979元，賠償金應為38萬4175元，朱女不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )