端午節連續3天的假期即將到來，桃園環保局考量市民垃圾排出需求，各區清潔隊收運垃圾仍維持正常週收5日原則，端午連假期間，民眾仍可依原收運時間，把垃圾交給垃圾車清運處理，除週日依循往例沒有收運垃圾外，12日、14日皆正常收運，公共環境也將持續全面消毒。

環保局長呂理德表示，今年端午連假尚在全國三級防疫警戒期間，呼籲民眾好好宅在家裡吃粽子過節，如果有倒垃圾的需求也不用擔心，各區清潔隊在連假時也一如往常服務不打烊，也可利用桃園垃圾車APP查詢垃圾車路線和預計抵達的時間，避免等候過久人潮群聚，並請市民朋友在倒垃圾時遵守防疫規範，保持社交安全距離不群聚聊天，且務必配戴口罩倒垃圾，否則將拒收垃圾並蒐證告發。

呂理德提到，疫情尚未趨緩前，人潮聚集的公共環境也依然持續大消毒，桃園市2000多位清潔隊員們仍堅守崗位維持正常收運服務，另疫情以來清潔同仁們總是站在防疫第一線，執行防疫消毒同時收運垃圾以維持市民正常生活運作，為了保障清潔隊員們的執勤安全，第一線清潔人員已有1千多人列入優先施打疫苗名單。

呂理德說，桃園市長鄭文燦為體恤隊員們總是犧牲自己的假期來加強對市民的服務，也宣布今年起端午節及往後的中秋節，除國定假日出勤發給一日加班費以外，清潔隊員再增加一天休假，「加一補一」給假利多政策，就是給前線打拚同仁的最大鼓勵與肯定。

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(中時 )