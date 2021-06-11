先前第一批AZ疫苗撥發時，員生醫院替符合公費資格的診所醫事人員、醫院志工施打AZ疫苗。（員生醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林宏仁醫院一早電話就被打爆，150支新冠疫苗短短半小時就秒殺完，但詢問電話仍持續湧入，直到近午，讓院內批掛號人員接電話接到手軟，連社工師也加入支援接電話。（宏仁醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

瘋狂！彰化縣衛生局11日開放75歲以上長者可以預約免費施打新冠疫苗，搶不到新冠疫苗的民眾，乾脆自費3000多元施打肺炎鏈球菌疫苗，部分醫療院所過去一整季自費打不到10支，本周以來存貨迅速用罄，連補追加也被打光光，不少診所目前都缺貨緊急追加中。

由於近日有醫師、學者專家拿國外的研究指出，肺炎鏈球菌疫苗可以有效預防感染病毒後二次感染鏈球菌，避免病情迅速惡化轉為重症，民眾聞訊後自費施打率明顯變高，多數醫院、診所肺鏈疫苗存貨迅速被打光。員林員生醫院本月30支肺鏈疫苗被打光，10日剛補貨40劑今天就被打光，宏仁醫院100劑存貨本周也被打完。

員林基督教醫院表示，13價肺鏈疫苗自費施打，去年10月流感季開放施打時單月打了就打了128劑，後續到去年底再增加50劑；今年1、2月打不到30劑，3月起至5月底施打人數增加3成，每月各約40劑。近期確實比先前更多人詢問與自費施打，本月截至11日中午，短短10天就已自費打了37劑。

員林員生醫院本月30支肺鏈疫苗被打光，10日剛補貨40劑今天就被打光，宏仁醫院100劑存貨本周也被打完，員基醫院表示，近期確實有比平時更多人詢問與自費施打，成長數量還在統計中。

員生醫院醫療副院長涂川洲表示，13價肺炎鏈球菌疫苗自費約在3300元左右，主要可保護免於遭鏈球菌感染，若不幸感染新冠病毒，就可避免續發性細菌感染而惡化成重症，由於肺鏈疫苗變得搶手，目前已盡速跟藥廠追加訂購中。

有民眾表示，新冠疫情已進入社區傳播，搞得人心惶惶，甚至引發焦慮恐慌，加上目前政府尚未全面開放篩檢，如果自費做PCR核酸檢測，一次就要6000元，在等不到新冠疫苗的情況下，「有打有保庇」，當然是直接到診所先自費打13價肺鏈疫苗再說。

(中時 )