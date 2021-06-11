科技類股開高走低，加上市場對日本景氣復甦保守看待，日股11日平盤震盪。早盤結束時，日經指數收28,923.3點，跌35.26點或0.12%。至於東證則收1,951.36點，跌5.37點或0.27%。

Chibagin資產管理認為，美股那斯達克上漲與美國低利政策下，日本科技類股有買盤進駐。但是，受到不確定因素拖累，當日經徘徊在29,000點附近時，因為對日本市場前景不一定感到樂觀，因此投資人很難決定是要賣出還是買進。

由於正值第4波新冠疫情，日本未來景氣是否能與美國或其它已開發國家並駕齊驅，也頗令外界所懷疑。

瑞穗證券認為，市場擔心美國聯準會可能隨時會改變現行政策，因此不敢貿然進場。

日股中，航空業者跌幅最大，而金融業與房地產也走跌。

科技族群一度上漲，醫療平台業者M3漲2.18%，愛德萬測試漲0.48%，東京威力科創漲0.17%。

在美國政府批准與Biogen合作開發治療阿茲海默症藥物後，衛采於10日收跌，目前又漲7%。

東芝跌1.48%，因有份獨立調查報告指出，東芝在2020年7月年度股東大會時，曾尋求日本政府貿易部門幫助，對付一些與其意見相左的投資人。

(時報資訊)