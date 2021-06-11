訊連(5203)轉投資玩美移動以頂尖AI、AR技術進一步跨足到時尚科技領域，推出超擬真3D眼鏡和3D耳環虛擬試戴功能。玩美移動表示，此次以屢獲國際殊榮的AI和AR技術，向品牌商和消費者展示玩美移動不僅立足於美妝科技產業，更能提供廣泛且實用的跨產品類別科技服務。

3D虛擬眼鏡成像技術取代傳統繁瑣的多維掃描建模方式，使用三張產品圖像即可完成3D自動成像，生成獨特的實時虛擬3D眼鏡預覽。經過簡化的自動建模步驟，可協助品牌以玩美移動提供的自助式管理平台，有效率在短時間內為整個產品系列創建3D虛擬產品線。

玩美移動指出，此一新技術並允許品牌可自行訂製眼鏡鏡框尺寸和顏色，包括鏡片上的反射效果和鏡框的不透明度，進而提升產品的視覺美感，提供高互動性的虛擬試戴體驗；同樣，高擬真度的3D耳環虛擬試戴，可透過依據不同耳環的材質、重量，調整質量和阻尼等物理參數，模擬出耳環自然擺動效果，以還原最擬真的試戴效果。

玩美移動的3D虛擬眼鏡試戴服務利用頂尖AI技術，首創自動瞳距檢測技術(APD)，可快速測量雙眼瞳孔中心的距離。傳統瞳距測量需經過人工測試並手動輸入，此一先進的APD技術開發，有助於準確生成虛擬鏡框尺寸，進而為消費者提供符合其臉型的最佳虛擬試戴效果。

玩美移動2020年營收年增25.4％，完成C輪增資，但受增資一次性費用影響，去年營業淨損約1.24億元，今年第1季小幅虧損，目前訊連持有玩美移動38.3％股權。玩美移動持續擴大合作對象，先後攜手Google及Snap，推出AR虛擬試妝體驗，希望未來成為訊連小金雞。

(時報資訊)