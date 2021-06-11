測試大廠京元電子(2449)移工群聚染疫風暴未歇，由於9日對移工二次快篩出現30人「陰轉陽」，鑑於快篩存在偽陰偽陽性問題，公司決議全面改採PCR核酸檢測，今明2天先針對5000多名本國籍員工，外籍員工亦改作PCR檢測，檢測為陰性者才能進公司。

京元電受染疫風暴影響，近期股價於39.75～44.8元間震盪盤整，今（11）日開高後持穩盤上，最高上漲1.42％至42.75元，截至午盤維持約0.5％漲幅。三大法人近期仍偏多操作，本周迄今合計買超達4575張。

京元電表示，原先規畫今明2天對5000多名本國籍員工進行第二次快篩，惟考量快篩結果存在偽陰偽陽性問題，為了員工工作環境及健康安全、社會安定，決議不計費用全面改作PCR檢測，並感謝中央及台北榮總醫療團隊的資源協助。

京元電說明，12個檢測站設在戶外停車場空間，目前每小時可完成240人次。造橋約1000名外籍員工降載居住，為低風險且檢測為陰性者，前2天已做第二次快篩，預計周日採PCR檢測進行第三次採檢。下周起，PCR檢測為陰性的員工才可進入公司，確保工作安全。

京元電2021年5月自結合併營收28.61億元，月增3.76％、年增10.72％，連3月改寫新高。累計前5月合併營收132.49億元、年增8.87％，續創同期新高。受染疫事件衝擊，公司預估對6月營收及產量造成約30～35％左右影響，但對全年財務業務應無重大影響。

(時報資訊)