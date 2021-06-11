為了因應本土新冠肺炎疫情，身為酒精國家隊的台酒，6月採購720萬支酒精瓶支以因應酒精產能供應，台酒表示，酒精產能加倍，包材及瓶支等物資相形艱難，台酒自製瓶支加上外購才能確保產能全開。

台酒董事長丁彥哲表示，酒精產能一天需要30萬支300ml瓶支，台酒的防疫酒精瓶支，是由竹南製瓶廠自製，量能一天僅供15萬支，確實吃緊。為了擴大產能充分供應民眾需求，6月份台酒向台玻公司採購720萬支酒精瓶支，每日可供應15萬支，提供台酒自製防疫酒精瓶身一起生產所需。

自5月疫情嚴峻以來，台酒酒精量能已經較去年同期增加1.5倍，因應酒精量能加倍包材和瓶支的需求就可能面臨不足的問題，台酒已經調整原先生產台灣啤酒的瓶支的竹南製瓶廠產線，也撥產線與加班生產防疫酒精所需的300ml瓶支仍不足供應，所以決定向外採購。

台酒表示，近日所生產的300ml 75度防疫酒精瓶身顏色變深，主要是新購瓶支較台酒公司自製瓶支顏色較為深褐色所致，酒精內容物品質一致，請消費者安心使用。

(中時 )