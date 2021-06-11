高端疫苗昨(10)日發布解盲結果，結果顯示安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應。中廣董事長趙少康今(11)日在＜觀點＞節目受訪，他表示，國產疫苗二期解盲成功是好事，但接下來還是要按部就班做完三期，也還是希望政府可以多跟美國與日本談，跟他們購買足夠台人施打的疫苗，而高端未來除了國人可以自己施打外，在取得國際認證後也可以外銷或援助友邦。

針對國產疫苗，趙少康說，雖然大家都希望疫苗成功，但國產疫苗還是需要按部就班，現在最重要的是第三期試驗的效果問題，且不能脫離國際規範。高端疫苗採用的方法是用蛋白質重組，副作用本來就比較小，但是效果可能會沒有採用RNA技術的好。

趙少康分析三期試驗，估計要花180億到300億，就算每劑價格高達800多元，比美國買輝瑞疫苗，貴了10倍以上(一劑僅3塊美金)，但三期這麼高的成本恐怕10年也賺不回來，所以他不相信高端能照國際規格完成三期試驗。

昨日高端記者會有透露口風表示政府希望早點準備材料早點開始做，是不是就顯示政府根本不想買國外的疫苗要擁護國產？趙少康回應，擁護國產疫苗無可厚非，但是政府這樣做很奇怪，怎麼知道一定會成功？這不是趕鴨子上架嗎？他認為只有兩種可能，一是炒股票，高端的資本額從2、30億漲到800多億；另一個是認為政府真正的希望台灣的疫苗能夠站起來，不要靠國外疫苗，愛國心切。

對於疫苗問題，趙少康認為，應該先請駐美代表蕭美琴與駐日代表謝長廷去談，請日本看可不可以賣給台灣300萬500萬劑疫苗；至於美國，日前宣布要買5一劑疫苗捐給其他國家，上次2500萬劑台灣分到75萬劑，按這個比例，台灣可以分到1500萬劑，也不要說用送的，用買的也可以。國產疫苗就慢慢研發。好了捐給COVAX也可以、外銷也可以。

(中時 )