對於張麗善胞兄張榮味打疫苗爭議，曾春美（右）表示引起社會觀感不佳，她身為指揮中心執行祕書向大眾道歉，她希望社會大眾能給予縣府防疫團隊繼續加油打氣，讓他們有勇氣可以繼續走下去。(周麗蘭攝)

中央流行疫情指揮中心5月6日發文雲林縣府的公文。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（11日）上午針對近日包括其胞兄張榮味、縣議員、媒體記者打疫苗的爭議公開說明，她表示，中央流行疫情指揮中心5月3日宣布開放第一類至第三類人員的同住者公費接種，她也認為是德政，到6月9日都無公文通知取消，如今對此卻刻意含糊，她希望此德政能繼續保護防疫人員願意繼續衝鋒陷陣。

張麗善與衛生局長曾春美共同舉行記者會表示，由於中央防疫政策失當，導致疫苗成為珍貴的稀缺物資，相關施打順序與防疫規定一再調整，讓地方政府無所適從，根據縣府5月6日收到的公文，指揮中心3日起開放同住者納入公費疫苗接種對象，請轉知接種者以團體預約方式安排接種或專線預約。

張麗善指出，到目前縣府收到的公文，到6月9日完全沒有取消同住者接種的規定， 雲林縣衛生局基於專業考量，保護防疫指揮官，使指揮官有清楚的頭腦，風險降到最低，能全力以赴守護所有雲林縣的鄉親，這也是她的工作的態度。

她說，坐在辦公室吹冷氣的中央流行疫情指揮中心官員顯然對真實社會的實際運作處於茫然無知的狀態，也無法同理防疫家屬面臨的困境，這段期間還有許多默默奉獻、維繫抗疫工作的勞動群眾，衛生局主動把長照工作人員、清潔隊員、警消人員、殯葬人員，醫療廢棄物處理、第一線媒體採訪人員、縣議員納為疫苗接種對象。

張麗善呼籲，中央除顧慮防疫人員自身的安危，也應嚴肅思考他們的家人與同住者的風險，先前曾允許第一至第三類人員的同住家屬施打疫苗，如今對此卻刻意含糊，語焉不詳。

她表示，台灣所遭遇的困境都是其他國家早在去年就已面臨過的挑戰，政府應該思考原先得意自滿的防疫模範生為何會淪落至此？台灣的防疫為何突然成為許多國際媒體的笑柄？為何自甘於國際疫苗乞丐的身段？她相信，只要政府抱持謙卑也開放的態度，積極吸取他人的經驗，儘速向國際購足疫苗，就能打贏這場戰爭。

衛生局長曾春美表示，為確保指揮中心能正常運作，成員的保全極為重要，其共同生活家屬如因生活重疊產生破口，將危及指揮體系，這也是當時指揮中心公布開放第一類至第三類同住者施打疫苗的初衷。

曾春美指出，根據5月6日中央流行指揮中心所發的公文，，「針對AZ疫苗接種作業接種單位，自本年5月3日起無須以健保署API介接進行預約資格檢核，無需另編造該等人員名冊，請符合條件對象於接種時向接種單位說明屬於何類對象之同住者，由接種單位進行記錄，經醫師評估後執行疫苗接種。」

對於張麗善胞兄張榮味打疫苗爭議，曾春美表示引起社會觀感不佳，她身為指揮中心執行祕書向大眾道歉，她希望社會大眾能給予縣府防疫團隊繼續加油打氣，讓他們有勇氣可以繼續走下去。

(中時 )