清水區全聯賣場員工合資捐贈購買300杯咖啡，親自送至分局給波麗士享用。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

疫情仍嚴峻，警方除了肩負治安、交通等任務外，同時也站在第一線協助取締外出未戴口罩及稽查禁止營業場所違反規定等相關防疫工作。台中市清水區全聯賣場員工合資捐贈購買300杯咖啡，由沙鹿區經理陳素敏與清水區中興店曾經理代表送到清水警分局表達感謝，讓防疫員警在勤務繁忙中也能稍作歇息，享用片刻咖啡時光。

全國三級警戒延長，清水警分局員警始終堅守崗位，防疫責無旁貸，也增加勤務工作，由於無私的付出，讓轄區民眾有所感受。

全聯賣場沙鹿區陳素敏經理表示，為了支持全民防疫，而辛苦的醫護警消在疫情緊繃下，更需要獲得民眾支持等正向能量，為了表達感謝抗疫英雄的辛勞，員工自發性的合資捐贈，購買300杯咖啡送給清水警分局，以實際行動傳遞民眾暖暖的善意，大家一起防疫度過難關。

過程中，員警正巧執勤返所，兩位經理立即遞上一杯咖啡並表達謝之意，員警事後表示期望疫情早日遠離，感謝民眾送來的咖啡，在天炎熱的天氣下執勤，雖汗流夾背，返所後能拿著一杯冰咖啡，暖心且消暑。

清水警分局長張啓祥指出，全國三級警戒以來，分局同仁均全力配合執行政府施行相關規定，同時也常提醒同仁務必作好個人防護及自身健康，籲請民眾務必配合及遵守，全民防疫一起，更感謝全聯賣場員工對於警方防疫工作的支持與肯定，在嚴峻的疫情期間，獲得民眾鼓勵打氣，是員警持續防疫的最佳動力。

(中時 )