宅經濟發燒，台灣之星統計顯示，加值服務申辦急速拉升，光是6月申辦量就明顯成長99%，加上零接觸交易大增，也帶動台灣之星電信帳單代收的月營收成長20%。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，民眾長時間「宅」在家中，不僅日常生活型態大幅改變，在居家辦公/線上學習之餘想要放鬆一下，帶動影音娛樂類加值服務申辦量大增，台灣之星就表示，觀察本月整體申辦量就明顯成長99%，同時，此波疫情也帶動零接觸交易大增，其中，輕鬆、安全、只要透過手機門號就可便利完成的「電信帳單代收代付」服務，更是沒有信用卡的民眾購買線上加值服務的付費首選；而觀察用戶使用電信帳單代收服務所購買的商品，在Google Play和APP Store消費排行中，遊戲APP占比最高、約9成，社群軟體APP如LINE、直播APP次之，YouTube等影音類APP則為第三，反映民眾防疫在家對通訊、遊戲及影音的高度需求。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，隨著新冠肺炎疫情發展至今，可以明顯看出宅經濟已經成為新經濟常態，民眾的消費習慣及行為都出現巨大的轉變，並不斷轉往線上發展，因此，行動支付工具的重要性將會越來越高。台灣之星自2015年推出電信帳單代收服務後，便與時俱進的不斷改善用戶體驗，觀察消費者使用行為及運用大數據分析，加速解決用戶在行動支付上的各式痛點，讓用戶的使用意願大幅提升，提供用戶另一個安全、便利的支付選擇，帶動台灣之星電信帳單代收的月營收成長20%。

另外，由於疫情急速升溫，長期居家抗疫之下，多數民眾也開始產生心理壓力及焦慮情緒，台灣之星發現不少民眾開始尋求宗教信仰來舒緩，而因為不能外出，民眾改變傳統到廟宇祈福求籤的習慣，轉往使用線上占卜祈福，帶動「開運算算」APP用戶數大幅成長，其中最多人選用「光明燈」，盼望疫情盡快趨緩。