台積電等半導體大廠擴產，加上美國英特爾等大廠也宣布加大投資力道，可望為半導體設備業創造更大商機，半導體微影技術領導廠ASML(艾司摩爾)股價創新高，帶動台灣協力廠家登(3680)、帆宣(6196)股價同步走高。

半導體晶片供不應求，半導體製造廠紛紛擴大投資增產，連帶帶動半導體設備市場需求強勁。據全球半導體產業協會（SEMI）統計，北美半導體設備製造商出貨金額已連續4個月創歷史新高。台積電今年資本支出達300億美元新高為推手之一。

加上美國積極扶植半導體產業發展，不僅台積電前往亞利桑那州建置5奈米廠，英特爾（Intel）與三星（Samsung）也都有意擴大投資，市場看好將為半導體設備業創造更大商機。

半導體微影技術領導廠ASML周四股價表現強勁，一度達704.78美元，再創新天價，終場收在699.94美元，漲17.35美元，漲幅2.54%。半導體設備廠應用材料（Applied Materials）也攀高至137.16美元，漲2.51美元，漲幅約1.86%，也在歷史高檔水準附近。

台廠帆宣為ASML的極紫外光（EUV）模組代工廠，家登是EUV光罩盒供應商，今年隨著需求持續增加，兩公司全年營收可望再挑戰新高。

家登5月合併營收約為2.35億元，比上個月成長約42%，較去年同期成長約10%；今年1~5月合併營收約10.46億元，再創同期新高，比去年同期9.11億元成長近15%，其中本業成長幅度為23%。

帆宣5月營收為27.12億元，年增49.79%，前5月營收達118.34億元，年增27.53%，亦同步再創同期新高。

另外，美商應用材料的台灣協力廠京鼎(3413)5月營收為9.96億元，仍是歷史最佳的5月業績表現，年增11.92%，前5月營收47.28億元，年增24.56%，也同步創下歷年同期最佳紀錄。