高盛財務長謝爾（Stephen Scherr）接受媒體訪問時表示，高盛仍然認為通膨急升是暫時現象，但如果通膨持續飆升，勢必對市場和主要銀行造成「負面影響」。

美國勞工部周四公布，美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期大幅揚升5%，超出經濟家預估的4.7%，並創下2008年8月以來最大年漲幅。

排除波動較大的食品和能源價格後，5月核心CPI年漲3.8%，不僅創下28年新高，更遠超出聯準會設定的2%目標。

此外，與4月相比，美國5月CPI上漲0.6%、核心CPI升高0.7%，均超出市場預期。

但許多經濟學家認為，若細究新發布的通膨數據，會發現物價上漲主要來自於大宗物資和機票等商品，因此通膨急升或許真如聯準會所言，只是暫時現象。

德銀本周拋開了央行決策官員和華爾街策略師形成的共識，即當前熾熱的通膨只是暫時現象。德銀經濟學家提出警告表示，持續專注於貨幣和財政激勵措施，而忽視通膨疑慮，可能成為全球經濟的一枚「定時炸彈」。

資深投資策略師David Roche周三呼應這個觀點，他預估通膨居高不下的情勢將持續到2022年，聯準會將被迫縮減其前所未見的貨幣激勵措施。

在5月消費者通膨數據披露之前，高盛財報長謝爾接受媒體訪問時表示，高盛的立場仍然認為通膨飆升是暫時現象，但他確實存在過熱的風險。

他表示：「在一些受疫情重創的領域，如飯店業和航空業，我們看到價格的上漲非常、非常劇烈，但我仍然認為這種情況會開始緩解，因此，儘管不排除存在通膨風險，但風險並不高」，他並表示，聯準會和其他央行有能力應對當前的風險。

但謝爾也表示，雖然超低利率和高漲的股價，為高盛的併購和資本市場業務帶來「相當熱絡的活動」，但通膨持續上升和央行恐收緊貨幣政策仍可能帶來威脅。他表示，如果通膨確實扎根了，而眾央行們必須採取行動，毫無疑問地，這將對更廣泛的市場造成負面影響，也會影響各種不同的業務。

(時報資訊)