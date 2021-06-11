本土新冠肺炎疫情升溫下，很明顯對國內總體經濟產生影響，富旺(6219)表示，房地產產業因自住性剛性需求，仍有一定的簽約率表現，富旺今年前5月簽約戶數仍有年增率100％的成長。

富旺指出，因應第三級警戒政策，實體看屋人潮大幅減少，公司鼓勵客戶線上賞屋，降低接觸及保證安全同時下，針對潛銷期的建案持續採取穩固成交策略、優化房產結構的狀態，將疫情影響營運面的程度降到最低。

富旺世界之翼、站前大時代等成屋及台南富旺科技園區工業不動產廠房的銷售業績認列，5月營收6200萬元，年減40%，前5月合併營收4.35億元，年減42%。董事長林正雄表示，公司目前各建案仍持續施工及推案中，詢問度依舊火熱，助力未來營運成長動能；另一方面，桃園市平鎮區山子頂段及中庸段土地及建物，日前也正進行過戶相關程序中。

2021年是台中軌道經濟元年，隨著捷運綠線正式通車，台中高鐵特區更是眾開發商關注焦點。富旺已於5月插旗台中高鐵商業特區，取得新高鐵段38、39地號5,429坪土地使用權，預計規畫興建購物商城。富旺樂觀看待將成為另一隻公司穩健成長的小金雞。