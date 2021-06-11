國中教育會考今放榜，華興中學校長曾騰瀧分析，今年每科的A＋＋人數比例來看稍有下降，顯示頂尖學生人數會少一些，對各校影響分數也會較一致，他說，以國英數3科A＋＋人數來看，比去年稍微有下降；自然和數學A＋＋人數則比去年增加。

曾騰瀧說明，今年建中、北一女的落點為34.6分、師大附中為33.6分、成功高中、中山女中都是31.6分，松山高中大約是30.8分，今年的特質是5科頂尖人數較為平均，去年國英社3科人數與自然和數學頂尖人數落差很大，由此可見，對各校分數的影響也會比較一致。

今年因疫情影響，學生無法第一時間拿到實體的紙本會考成績單，國中教育會考成績上午8點開放查詢，考生可以自行至網站（https：／／cap.rcpet.edu.tw／）查詢；成績單部分今年將提供電子與紙本方式，成績單電子檔於今日上午10點後由各國中學校寄送予考生，紙本部分則保管於國中學校，待疫情趨緩後再行發放。