博鼇亞洲論壇副理事長、中方首席代表，中國金融學會會長周小川11日在第十三屆陸家嘴論壇談及金融科技發展要強調服務實體經濟時，以加密貨幣為例稱，如果加密貨幣真的能夠在支付領域中起一定作用，從它的原理、設計思想來講，有可能成為一項為實體經濟服務的有用工具，不過，有些加密貨幣要想再回到支付領域，已不太合適。

澎湃新聞報導，周小川表示，從加密貨幣啟動的前期來看，還有些不足，比如TPS，即每秒鐘所處理的交易筆數還不夠高，另外占用比較多的網路資源和處理能力，再有可能對它的一些特性比如去中心化、強調去監管等，會有一些爭議。

「但是這些事兒還要走著瞧，看一些熱點能不能在後來得到解決。」周小川表示。

周小川強調，如果參與、主導的人過於想掙快錢、著急掙快錢，就很容易想透過交易來回收自己的投資甚至是賺大錢，那就把它搞成了數字資產、加密資產。

周小川稱：「從現在看，有一些加密貨幣要想再回到支付領域，已經失去了機會，可能已經不太合適，也不被大家所接受。」

他說：「在涉及到加密貨幣的創新時，中方的態度也是在很多分析和討論上注重你究竟如何為實體經濟服務，如果能為實體經濟做出重要的服務，那麼可能給予更大的關注，願意投入更多的資源，來進行這方面的研發和試點。反之，就會弱一些。」

周小川指出，中國很強調金融服務實體經濟，金融服務和金融市場要和實體經濟密切相連，因此可能很多人都認為，其他有很多國家都有類似概念，其實情況不是這樣。世界上很多國家不怎麼提金融服務實體經濟，也不怎麼特別強調金融要和實體經濟保持緊密關係。

(中時 )