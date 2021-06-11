疫情延燒，高端新冠疫苗二期雖已解盲，但大家在意的還是「何時可以打到高保護率的疫苗」，在疫苗短缺下，部分中南部綠營民代跟風批評台中等地的造冊醫事人員怎麼突然增加，對此，台中市衛生局長曾梓展表示，可能因疫情升溫及對莫德納疫苗的期待，相信各縣市都有類似情形，市府會再彙整名單提報中央，希望中央理解配發，守護醫護人員。

曾梓展指出，台中市各醫事機構第一波提報造冊5萬8000人，已施打6萬2000人，而近日各醫事機構又新增提報1萬7000人。

同時，中央在5月27日配送AZ疫苗到各縣市，高雄配到2.1萬劑，當時高雄市長陳其邁表示，高雄醫護有將近4萬人，不過高雄後來在整理資料，彙整給中央的事人員造冊人數也增加約2萬多人，而新北市也有類似情形。

醫界人士表示，在疫情升溫下，身負防疫第一線重責的醫事人員絕對是疫苗最優先施打對象，但確實有部分醫事人員先前對AZ疫苗副作用有疑慮，接獲中央將開始配發莫德納後，紛紛透過醫師公會、護理師公會表達施打意願，經各個醫事公會多次爭取，最後才出現各縣市醫事人員造冊不斷增加的情況。

醫界人士指出，上述情形追根究底就是台灣疫苗短缺所造成的亂象，由於取得國外獲認證疫苗的進度緩慢，國產疫苗又仍在試驗階段，安全與效果（保護力）需要第三期臨床佐證，導致國外進口的好而有效疫苗有如珍寶，只要中央釋出，就引發地方「搶打潮。」

為了杜絕亂象，台中市採取造冊施打，列冊多少就打多少，醫事人員因疫情升溫施打意願大幅增加，縣市政府當然要優先予以保障，而造冊的醫事人員人數增加，本來就是滾動式的造冊施打的結果，不料，卻引發政治口水的指責，而忘記「疫苗短缺」才是核心問題。

(中時新聞網)