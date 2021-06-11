經濟部推出「商業服務業紓困」方案，讓受困、停業產業可以依照全職員工數來申請補貼。但有不少小商家擔心自己是「免稅」的小規模營業人而無法申請；對此，經濟部表示，免稅並非無稅籍，只要有稅籍就可以申請本補貼。

經濟部「商業服務業紓困」方案，針對商家資格訂出了一定要有「合法辦有公司登記、商業登記、有限合夥登記、或稅籍登記」的條件。但由於不少商業服務業多為小規模營業人，可能只是個小麵攤、飲料攤，或是一個小雜貨舖，雖然有稅籍登記，但只是免稅標準，擔心因此無法申請紓困。

經濟部商業司表示，營業額未達起徵點、沒有開立發票的商家或小規模營業人，只要有稅籍就可以申請本補貼，但如果是「合法免辦理稅籍登記的業者」，因為沒有稅籍登記，就不得申請商業服務業補貼。

經濟部這次紓困補貼對象為有稅籍登記之「商業服務業者」，只要今年5、6、7月任1個月營收較2019年同月或今年3至4月月平均減少五成以上，就直接按本國全職員工數乘以4萬元發給定額補貼款，企業領得補貼款，可運用於相關營運支出、租金及人事費用等維持經營之必要成本。

如屬於中央政府命令停業，停業期間給與員工薪資未達基本工資之企業，其所領取營業衝擊補貼4萬元，其中1萬元得由企業支應停業期間必要支出（如租金），另3萬元須由企業轉發給員工，以做為停業期間之薪資補貼；另外就業安定基金會加發1萬元生活補貼給其員工，亦由企業轉發。