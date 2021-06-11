日相菅義偉9日罕見以「國家」稱呼台灣，中國昨天表達不滿，要求澄清；內閣官房長官加藤勝信今天修正菅義偉發言，表示日本與台灣維持非政府間實務關係的立場沒有改變。

產經新聞報導，對於菅義偉稱台灣為「國家」，加藤今天在記者會修正，日本對台灣的立場，與1972年的中日聯合聲明相同，與台灣維持非政府間實務關係的立場沒有改變。

媒體詢問是否有可能修改聯合聲明、變更台灣的地位，加藤則未明確回應。

日本朝野政黨領袖9日舉行「黨首討論」，執政的自民黨總裁（黨主席）菅義偉，及最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男，談到台灣時都罕見地用「國家」來稱呼。

菅義偉在會中提到海外防疫，舉澳洲、紐西蘭及台灣為例說，「這3個國家都強烈限制人民權利」。

中國外交部發言人汪文斌10日表示，「日本領導人將台灣公然稱為所謂國家，嚴重違反中日聯合聲明等四個政治文件原則，嚴重違背日方迄今多次作出的『不將台灣視為國家』的鄭重承諾。」

他說，中方對日方錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉，要求日方立即作出明確澄清。

(中央社)