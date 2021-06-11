儘管爵士11日一度浪費下半場領先21分優勢，被快艇打到末節反以2分超前，幸好爵士仍在最後關頭打出穩住戰局的14比2小高潮，最後以117比111力退快艇，在西區準決賽取得2勝0敗領先，米契爾轟下全場最高37分，連兩戰扮演爵士致勝功臣。

身為爵士當家射手，米契爾上半場就火力全開，除了開賽領軍爵士打出10比2，更在上半場投16中11，含三分球投8中5，貢獻27分，憑藉他一人之力，幫助爵士打完上半場，取得66比53大幅領先，本季年度第六人克拉克生也拿15分。

儘管爵士第3節又打出10比2開局，一度擴大領先到21分，快艇卻展開反攻，打出23比6猛攻追上，更縮小差距到4分，打完前3節，爵士仍以93比86領先；快艇更靠雷吉傑克生最後6分37秒的三分球，取得101比99首次超前。

可是爵士的反彈更凶猛，接下來靠著波達諾維奇、歐奈爾、英格利斯等人接連三分命中，打出14比2小高潮重新領先10分，不過快艇仍未放棄，打到讀秒階段追到只差5分，爵士卻靠米契爾最後43秒切入放進兩分，也讓勝負提前底定。

除了米契爾火力全開，克拉克生也替補幫爵士拿下24分，英格利斯19分，波達諾維奇16分，剛獲本季年度最佳防守球員的戈貝爾，拿13分、20籃板、2抄截與3火鍋；快艇以雷吉傑克生29分最高，保羅喬治27分居次，里歐納德21分。

(中時 )