64歲澎恰恰去年開記者會，承認因長期借錢拍電影欠下2.4億債務，因此宣告破產，近期新冠肺炎疫情升溫到三級警戒，不少人工作生意都受影響。昨(10日)澎恰恰發文透露自己因此轉彎嘗試做生意，仍希望盡早還清債務，沒想到引來不少人幫忙捧場，甚至有債權人出面不是催債，而是助他一臂之力，讓澎恰恰點滴在心頭，直呼感激。

澎恰恰近年來為圓導演夢拍了不少作品，但也因此累積不少債務，去年他在許效舜陪伴下開記者會，宣布破產，他會用餘生努力償還2.4億債務，人緣好的他也引來不少演藝圈前、後輩出聲幫忙，王彩樺認了有拿錢給澎恰恰，但出錢的人其實不是她，數量不大，只能算是吃飯錢，吳申梅也說表示如果澎恰恰開口，她一定二話不說出手相挺。

澎恰恰先前在吳宗憲力邀下加入電商。（圖／中時資料照片）

據知，澎恰恰變賣房產後，仍有一半債務需要償還，吳宗憲（憲哥）看好他的吸金能力，力邀他加入電商，並信心放話讓他「3年賺2億」，而澎恰恰自1月加入後，已拉到200多個下線，至於業績多少，他說不太清楚，業務執行長王世均則透露，澎恰恰目前賺到的錢約有7位數。

澎恰恰發文感激。（圖／翻攝自澎恰恰臉書）

昨晚，澎恰恰有感而發說，因為疫情影響，讓他忽然感覺到「原來我們都是善良的」，他見民眾主動封城、有房東主動降房租，大家也會互相提醒防疫規定等，都讓人感動、欣慰，而他目前工作停止，開始學做生意，在許多好朋友的鼓勵下因此建立自信心，「大家都不好過，但是愛心不減」，他更感動這其中竟然有債權人沒來催債而是捧場，讓他含淚直說：「真心謝謝大家」，網友也為他打氣說：「澎哥依然人氣強強滾，台灣人都會支持你的，東山再起沒問題的！你可以的加油」、「天無絕人之路，一直陪伴你的朋友，沒有少去」、「澎哥大家都支持你加油」。

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