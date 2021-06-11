新冠疫情嚴峻，雙北物流貨運業無法負荷，紛紛出現訂單延遲送貨，以及低溫宅配暫時停送情形；新北市交通局表示，因應疫情第三級警戒，即日起依《傳染病防治法》規定，徵調媒合新北市計程車客運業、計程車客運服務業所屬車輛，協助物流業配送貨物及外送餐點，一來維持計程車生計，也舒緩物流塞爆問題。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新冠肺炎疫情嚴峻，全國二次延長防疫第三級警戒，民眾配合防疫減少外出，店家則縮短營業時間甚至閉店，民眾宅在家而大幅增加網路訂購，造成物流貨運業無法負荷，紛紛出現訂單延遲送貨，以及低溫宅配暫時停送情形。

鍾鳴時指出，新北市決定依《傳染病防治法》，於三級警戒期間徵調媒合計程車協助物流配送貨物及餐點，讓店家得以藉由經營網路訂貨繼續營業，物流貨運業者也能增加運能，同時對計程車於疫情警戒期間維持生計有所幫助，三方相互配合，解決彼此困境。

交通局表示，徵調新北市計程車物流配送公告，將於新北市疫情第三級警戒解除後即終止，有載運需求的店家及物流業者可逕洽計程車業者及車隊合作，期間計程車載送貨運的收費標準和載送物品項目，得依市場機制由合作商家與計程車業者自行協商，無限制須依計費表跳表金額計費。

(中時 )