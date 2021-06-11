在美國通膨疑慮消除後，11日韓股大幅走高，目前收在3,246.54點，上漲21.9點或0.68%。2021年迄今，KOSPI已漲12.58%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率表現不一。

11日最新消息，韓國央行表示，一旦經濟步上穩健復甦正軌，便會井然有序地開始將現行寬鬆貨幣政策正常化。光是在6月份，韓國央行就已有兩次示眾，自己貨幣政策將走向正常化。

Bookook證券表示，美國通膨大增被視為短暫現象，市場也因此鬆了一口氣。

三星電子跌0.37%，SK海力士漲2.44%，LG化學漲2.11%，Naver則跌0.4%。

一美元可兌換1,111.8韓元，韓元升值0.36%。2021年到目前為止，韓元兌美元已貶2.3%。

韓國3年期公債殖利率漲2.3基準點至1.305%，而10年期的則跌1.1個基準點至2.074%。

(時報資訊)