日月潭是國內輕艇、划船等水域運動重要的訓練基地，也是重要的水域運動比賽場域。位於日月潭的月牙灣是國內水域運動選手的訓練場地之一，體育署核定補助南投縣政府6500萬元，將月牙灣訓練基地改造為水上運動訓練中心，工程已在6月3日完成決標，預計明年底完工，為我國選手提供優質訓練環境，讓臺灣水上運動發展更上層樓。

目前的訓練基地是鐵皮建築，為提供選手一個專業安全的訓練環境，體育署109年1月「前瞻基礎建設計畫-營造優質友善運動環境計畫」核定補助6500萬元，加上南投縣政府自籌20%配合款，總工程預算8125萬元，規劃打造一座地下1層、地上3層的訓練中心；預計最快6月底前開工、111年12月底完工，後續將輔導縣府落實三級品管作業，確保工程能如期如質完成。

國立水里商工彭坤郎教練指出，日月潭水域寬廣，可供設置符合國際標準的西式划船賽道，加上水質乾淨，水位不受潮汐與水流影響，是極佳的水上運動訓練場地。水里國中、水里商工、暨南大學、臺灣體育運動大學等各級學校，長期都是在此培訓划船及輕艇選手。

體育署強調，期盼未來訓練中心完工後，可以引進專業團隊營運管理，讓選手們無後顧之憂的訓練及比賽，進而提升我國水域運動整體實力，爭取國際賽事佳績。