音樂才女林逸欣多才多藝，參與過許多電視劇、電演出，師大音樂系畢業的她，因一首改編舞孃為一人樂坊，可同時用古箏、鋼琴、小提琴演奏同一首曲目，讓更多人開始認識她，Youtube可以聽到她的音樂作品，原創與翻唱作品，之前與Sam Lin合作的歌曲《有點甜》創下1500萬的觀看人數。

逸欣上月回台南老家，並和粉絲朋友分享居家防疫生活，在老家裡打撞球，她表示：「九號球打起來！不小心一局接一局，一整天就這樣過了。」看她一人打撞球樣子相當專業，使用短桿的技巧，都能夠將白色母球順利打到其他球，成功進洞．拉桿唯美的動作畫面，也讓粉絲崇拜直呼：「好美麗！」，更有女性粉絲留言「好害羞的視角」似乎可以看到深溝畫面。

林逸欣日前（7日）在臉書上表示：「台南連下好幾天雨，檢查陽台沒積水，好險！因為淹水的是客廳，順便割一下陽台的蘆薈。」居家期間，經常在家裡分享生活日常，煮鮭魚、打掃房間、在家裡自彈自唱，讓許多喜愛她的粉絲，更貼近她的生活日常。

林逸欣在今年四月份在臉書在宣布和圈外男友宣布結婚，她表示：「很慶幸在這麼大的世界，裡我們能相遇，七年前遇見了你，七年後我們還在彼此身邊，那就一起慢慢變老吧。」與粉絲朋友分享穿婚紗照片，受到許多藝人、粉絲朋友的祝福。令許多粉絲在底下留言表示：「家裡好大，還可以放球桌！」、「很棒喔！很多趣比較不會無聊」、「家裡有撞球桌，幸福呀」、「真的很強耶」、「才貌雙全」、「新婚恭喜！」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)