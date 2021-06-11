台灣本土疫情持續延燒，半導體產業鏈中的電子廠接連爆出員工群聚感染情形，讓許多廠商擔心晶片產能受到影響，美媒指出，台灣晶片業正面臨新冠肺炎的考驗，但氣候危機所帶來的威脅，可能造成更嚴重的影響，甚至拖累先進製程晶片的研發。

CNN報導指出，台灣是全球晶片產業鏈重要一環，市占率超過50%，但這陣子不僅得面臨新冠肺炎爆發，氣候危機的影響也相當巨大，尤其缺水、缺電的問題，未來只會更頻繁發生。

半導體專家Jefferey Chiu認為，缺水問題可能會限制台灣先進製程的發展，隨著半導體技術更複雜，製造商在過程中需要更多的水，此外缺電問題也會讓科技廠開始思考再生能源的重要性，以保持未來供貨穩定。

目前晶片荒尚未緩解，許多半成品與商品交貨都受到延遲，如果台灣再遭遇重創，情況只會變得更難收拾，顯示台灣對全球晶片供應有重要貢獻。

市場研究公司Capital Economics首席亞洲經濟學家威廉斯Mark Williams在最新的一份報告表示，台灣出現水資源短缺、本土疫情及輪流停電的狀況，顯然對半導體產業產生龐大壓力。

中研院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄表示，「根據我們的預測顯示，氣候變遷讓台灣的降雨降少，未來乾旱將變得更嚴重，因此今年提供半導體產業抗壓測試並做出應變的機會。」