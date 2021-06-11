嘉南藥理大學社工系應屆畢業生黃柏誠，表現優秀。（嘉藥提供／曹婷婷台南傳真）

嘉南藥理大學社工系應屆畢業生黃柏誠，出生時因腦部缺氧造成腦性麻痺，導致重度肢體障礙，但他不斷勇於挑戰，大四下與同學獲得社工系方案實習競賽暨成果發表會第1名，代表嘉藥社工系參加2021年全國科技大學社會工作方案設計競賽與執行競賽，今年畢業更獲頒「生命勇士獎」。

黃柏誠平時須以電動輪椅為代步工具，一些看似平常簡單的動作，如洗澡、穿鞋襪或穿衣服等，對他來說都是挑戰，在爸媽鼓勵下，加上柏誠個性積極樂觀，讓他從不曾輕言放棄。「人生字典有許多恐懼，但絕對不能害怕，人生要不斷向前走，接受各種不同挑戰。」

柏誠說，小時候，爸媽希望他有一天可以再站起來行走，因此花很多時間復健，導致課業常常是班上最後一名，課業與肢體障礙讓他自卑，上高中後到進入嘉藥，才慢慢建立自信與堅持，現在的他，以成為社工為目標，也希望以自身經驗與其他身障者互勉，幫助更多人。

「挫折並非偶然，身體會限制我們的行動，但只要有一顆勇敢善良、堅持不懈的心，生命的樂章就會不斷跳動！」社工系就讀期間，柏誠不僅課業有不錯表現，也挑戰難度更高的校外實習，不畏艱辛與勤勞付出，獲得社工系實習委員一致肯定並得到高等教育深耕計畫的「傑出學生實習獎」，在大四下學期與同學共同獲得社工系方案實習競賽暨成果發表會第一名，並代表嘉藥社工系參加2021年全國科技大學社會工作方案設計競賽與執行競賽。

導師李麗雲提到，柏誠充滿生命熱情，待人溫暖，在他身上充份呈現「溫度看見能量」，因他個人特質樂觀積極，加上良好溝通能力及對學習熱情，讓人動容，尤其看著柏誠在社會團體工作課程中，坐在輪椅積極參與團體活動實作認真的表情，「在我心中，柏誠就是社工系熱情專業能力的呈現。」

嘉藥校長李孫榮表示，今年因疫情關係，無法舉辦隆重畢業典禮與大家同賀，但學校特別透過預錄影片表達祝賀，同時各系也拍製師長祝福影片，傳遞祝福，希望大家安全度過疫情挑戰，迎向人生另一個階段挑戰。

(中時 )