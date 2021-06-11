連2震！今天13時12分左右花蓮縣壽豐鄉附近發生規模5.0有感地震，緊接著13：14分花蓮縣壽豐鄉又發生規模4.3地震，最大震度皆在花蓮縣4級。

今天13時12分左右花蓮縣壽豐鄉附近發生規模5.0有感地震，地震深度11.2公里，震央在花蓮縣政府西南方13.2公里。各地最大震度：花蓮縣4級、南投縣3級、台中市2級、宜蘭縣2級、彰化縣2級、雲林線2級、台東縣1級、嘉義縣1級、桃園市1級、苗栗縣1級、新竹市1級。

緊接著13：14分花蓮縣壽豐鄉又發生規模4.3地震，地震深度11.9公里，震央在花蓮縣政府西南方13.6公里。各地最大震度：花蓮縣4級、南投縣2級、台中市1級、宜蘭縣1級、彰化縣1級。

台鐵局表示，受花蓮地區13:12分發生芮氏規模5.0地震災害影響，台鐵自13:30起，崇德站至瑞穗站各次南下／北上列車有延誤情形，敬請見諒。