太平村長嚴清雅（右二）頒紅包給陳彥宇。（梅山國中提供／張亦惠嘉縣傳真）

今年嘉義區會考榜首在梅山國中。（梅山國中提供／張亦惠嘉縣傳真）

國中教育會考成績今天公布，嘉義縣梅山國中成績表現優異，其中陳彥宇考出5A＋＋寫作6級分，榮登嘉義區榜首。陳彥宇來自單親家庭，平時都靠媽媽打零工維生，他說，看到媽媽的辛苦覺得自己應該自立自強，要把榜首這份榮耀獻給媽媽。

梅山國中校長劉彥碩說，陳彥宇來自經濟弱勢的單親家庭，從小乖巧懂事，梅山國小第一名畢業後，考量家裡經濟婉拒私立學校的招攬，進入梅山國中就讀，在有限的學習資源裡積極參與、虛心學習，在導師呂善道老師的領導下，各項徵文比賽都榮獲佳績，英語讀者劇場也榮獲優等佳績，除此之外，運動成績優異，擔任小號手的他也時常熱心指導學弟妹，更是校內票選出的全校模範生及歲末聯歡會主持人。

陳彥宇表示，從小看到媽媽為家裡辛苦付出，就更覺得自己要自立自強，因此發奮向上學習，經常讀書到半夜，這次要把考出滿級分的榮耀獻給媽媽，也謝謝校長、導師和同學一路走來的幫忙與協助。

今年梅山國中畢業生僅97名，5A人數高達3名，3A以上共有10人，作文六級分有6人，全校近半數的學生作文達五級分以上，全校3分之1的學生可錄取嘉義區高中職第一志願。

劉彥碩指出，梅山國中不僅各科達A比率超過10％，更推動了多項學習策略，致力降低學校待加強比率，國文待加強比例也遠低於全國平均。寫作測驗達六級分人數為6人，超過全校比例6％（全國僅1.63％），而五級分人數比例為37.37％（全國僅21.26％），皆是長期間訓練加強的成果。