刪Q總部發起陳柏惟罷免案第二階段尚需補件，總部11日補送出1萬1583份連署書。提案領銜人楊文元表示，「路走對了，雖遠必達，再苦再累也要把他走完」，有信心送陳柏惟離開立法院。

刪Q總部上周五收到中選會回函，二階尚需補足1843份；因受到疫情影響，總部決定不再上街徵求連署，僅將首批未送出的1萬1583份連署人名冊造冊後，向選委會遞交補件。

刪Q總部表示，在5月10日遞交3萬2396份後，扣除不符合規定的連署書有5126份，其中有許多是第一階段提議與第二次連署重複，所以被剔除，總部裡還有1萬1千多份連署人名冊，由於當初時間因素送來不及造冊完成，所以今天將尚未送出的所有連署人名冊一次送交。

領銜人楊文元指出，「路走對了，雖遠必達，再苦再累也要把他走完」，現在的目標除了罷免陳柏惟，還有更大的敵人就是疫情，但仍盼疫情能夠早日趨緩，讓大家回到生活常軌。

楊文元說，感謝這段期間台中第二選區的鄉親支持罷免行動，才能順利走到今天，若二階順利通過，第三階段罷免投票仍然要麻煩第二選區的鄉親朋友，勇敢站出來投出手中的神聖的一票，「問政荒腔走板可以是他的選擇，但送他離開立院就是我們的答案」。

(中時 )