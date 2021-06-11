自全球疫情稍趨穩定後，我國螺絲螺帽業今年接單大爆量，扣件熱到發燙。看準此商機，外貿協會趁勝追擊，於6月9日及10日，舉辦「扣件歐日市場線上拓銷團」，選定歐洲及日本等9個國家，邀得逾41家買主，與我12家供應商完成90場次線上洽談。

貿協表示，透過貿協13個外館宣傳並積極洽邀，上線洽談的買主包括荷蘭年營業額逾3億歐元、擁有上百家分店的G商集團，指定與我螺絲大廠春雨(2012)洽談，有望未來合作機會。線上洽談下周將再追加50餘場，平均每家團員有將近12場次商洽機會。

此外，日本最大建材L集團此次除尋找JIS規格產品外，也採開放態度與其他供應商洽談。上櫃鋼鐵股世豐(2065)資深代表，對多位國外買主分析我國扣件業動態，針對十餘年來罕見產業現象，提出了說明及見解，獲買主正面肯定。在原物料產能有限且只能追漲、不追跌的窘境下，即便交期長達6個月以上，買主也寧可趕在今年第二季儘速下單，以免錯失交期良機。此次活動難能可貴的是，事先約好的買主出席率100%，足見臺灣扣件產品的實力。

此次線上拓銷團採買家、賣家、貿協三方全部線上參與，臺灣業者除春雨及世豐兩螺絲大廠外，亦有知名扣件貿易商瑞師精密、2020台灣精品得主璟鋒工業等12家供應商。

歷經一年的疫後生活，許多國家開始施打疫苗，帶動工業需求逐步回復，惟因疫情及減碳議題，全球主要鋼廠紛紛宣布減產，造成鋼市供不應求、鋼價不斷調漲。此外，歐盟即將在7月下旬宣布對中國大陸碳鋼螺絲反傾銷案調查結果，也讓許多歐洲買主極需尋找其他替代的扣件供應商；臺灣扣件雖平均單價較中國大陸及其他東南亞國家高，但產品品質佳、售後服務好，即使交期拉長，仍是許多買主心中的優質供應商。