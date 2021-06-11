柔道女王連珍羚日本閉關1年半拚奧運 從冥想沉澱自己 (體育處提供／戴上容新北傳真)

疫情影響運動國手，新北市柔道選手連珍羚，為台灣柔壇第一位旅日職業選手，2016年赴日踏上奧運殿堂，卻受國際疫情影響已1年半未返台，遠在日本的連珍羚分享，在疫情下更需要安定內在的正向能量，她在練習前透過冥想來沈澱自己。

新北市柔道選手連珍羚目前是柔道57公斤級，世界排名第7，據國際柔道總會標準，各量級的世界前18名可取得奧運柔道參賽資格，連珍羚已握有第2次參賽奧運資格，現在賽前2個月，連珍羚這次以奪牌為目標呈現閉關狀態保持穩定的訓練。

連珍羚分享，在日本一年多來，非練習時間她儘量待在家裡，選手們染疫，影響層面不僅是自身，更會影響到團體的隊友，去年日本疫情最嚴重時，停訓2個月，因此選手要不斷維持自我訓練量和調整訓練方式，這段時間選手可以從裁判角度觀看自身表現，了解比賽運作和節奏。

連珍羚表示，日本疫情延續一年多時有緊急事態宣言，常會有需要隔離的時候，除在訓練部分做出改變外，她也開始在練習前用冥想來沈澱自己，讓自己靜下心來，靜心後身體慢慢沉澱，進而恢復好的狀態，並更專注於練習或比賽中。

連珍羚說，一年半沒有回台灣，真的非常想念，在疫情的狀況下，保持安全與健康是最重要的事情，就算比賽沒有親友到場加油，但心裡還是可以感受到大家的支持，願在台灣的朋友一起加油，大家努力平安渡過這段艱難時期。