休閒農業產業申請紓困流程。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

休閒農業產業申請紓困流程。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

因應新冠肺炎疫情衝擊休閒農業營運，行政院農業委員會業已頒布休閒農場及田媽媽班營運紓困補貼方案。台南市目前符合申請資格的休閒農場有7家、田媽媽班有17家，為協助業者盡速取得補貼度過困境，市府已發送給符合資格業者紓困補貼申報文件。

農業局長謝耀清表示，依據此次頒布補貼作業規範，農委會針對取得許可登記證且營業中或於警戒期間暫停營業的休閒農場（不包含停業、歇業的休閒農場），依面積大小訂定3萬元至25萬元不等補貼金額，每家一次補貼3個月營運資金。

農業局表示，台南市目前符合申請資格的休閒農場共有7家，共可獲276萬元紓困補貼。另外，農委會輔導在案且無申請停業（若因疫情暫停營業不在此限）的田媽媽班，補貼3個月營運資金，每家每月補貼2萬元，台南市符合申請資格的田媽媽班計有17家，共可獲得102萬元紓困補貼。

農業局指出，請符合申請資格的休閒農場經營者於7月15日前填寫申請書件，並備妥相關佐證文件，以紙本郵寄或電郵方式向該局農會輔導科提出申請，諮詢專線06-6322231＃6648丁先生。

另請符合申請資格的田媽媽班檢附申請書及附件，於6月30日前以紙本郵寄或電郵方式向財團法人農業科技研究院申辦，諮詢專線03-5185179鍾小姐、03-5185110丁先生。

有關補貼申請書相關文件及詳細內容，可至「行政院農業委員會／嚴重特殊傳染性肺炎農產業紓困振興專區／休閒／紓困專區」自行參閱，或網站查詢。

(中時 )