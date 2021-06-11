廣東省疫情防控新聞發布會11日由廣東省衛健委副主任、省中醫藥局局長徐慶鋒介紹端午節假期疫情防控安排。分析此輪疫情感染者，以老人、小孩較多，最長92歲、最小1歲。經分析廣州市近期新增病例，都來自封閉管理區域及隔離觀察人員。透過落實各項防控措施，茂名市、佛山市、深圳市分別至5月26日、6月5日、6月7日以來，已無新增個案報告。

大陸國家衛健委網站通報，6月10日0-24時新增確診病例22例，其中本土病例9例（均在廣東）；無新增死亡病例；本土無症狀1例。

官方「健康廣東」微信公號通報，6月10日0-24時，廣東省新增9例本土確診病例，均為廣州報告。截至6月10日24時，全省累計報告新冠肺炎確診病例2593例（境外輸入1061例）。目前在院178例。

據介紹，廣州市近期新增病例，都來自封閉管理區域及隔離觀察人員。透過落實各項防控措施，茂名市、佛山市、深圳市分別至5月26日、6月5日、6月7日以來，已無新增個案報告。專家研判，廣州市疫情形勢在積極向好方向發展，但不排除還會有散在病例發生的可能。

為做好交通出行疫情防控工作，廣州於端午假期，全面落實機場、鐵路、公路客運站離穗旅客均須憑「健康碼」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明的查驗工作，暫時關停部分市內客運站，並停運市內所有省際長途客運班線。端午假期，廣州市將減少公車班次，地鐵執行時間也不延長。公車各路線發班壓降20％以上，並確保車廂載客量保持在60％以下。

預計在端午節假期，廣東鐵路運輸從6月11日開始至15日，省內客流不會出現聚集性高峰，較為平穩。旅客在12306網站購買廣東省內各車站出發，離開廣州、佛山或離開廣東省的車票時，將收到彈窗資訊提示，要求進站乘車時提供健康碼綠碼和相關核酸檢測陰性結果。