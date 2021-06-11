台股今(11日)在電子權值股帶領下開高震盪，航運股再度揚帆，貨櫃三雄的萬海攻上漲停174.5元，台積電也重返600元，終場加權指數以17213.52點作收，上漲54.3點，成交值4077億元，解盲成功的高端疫苗開盤即飆漲停，以275.5元開出，上漲25元，大股東基亞、云辰也同步亮燈慶祝。

台股開盤以17200.45點開出，上漲41.23點，在台積電、鴻海、聯電等電子權值股帶領下，指數開高走高，盤中一度拉升至17278.55點，上漲119.33點，台積電開盤以602元開出，上漲3元，最高來到603元，聯電盤中一度來到52.7元，上漲1.2元，鴻海更一度上漲4元至114.5元，聯發科雖然開盤重返千元，以1005元開出，上漲7元，但股價開高走低，一度報980元，下跌18元。

面板股今日震盪走高，其中以彩晶表現最為強勢，盤中高點來到22.8元，上漲0.95元，漲逾4%。

傳產股今日漲跌互見，鋼鐵、造紙都有買盤，但仍以航運族群表現最亮眼，萬海、四維航都攻上漲停，長榮高點來到124元，差一檔漲停，陽明高點也來到119元。

生技族群的高端疫苗因解盲成功，早盤即漲停鎖死，成交量也從前一個交易日的7千多張大幅縮小至346張，大股東基亞、云辰也同步慶祝，股價都直奔漲停，分別來到86.6元、32.35元。