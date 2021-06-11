高端疫苗昨（10）日宣布臨床二期解盲成功，不過國政基金會永續發展組召集人陳宜民好奇：日前質疑「二期沒解盲，政府就下單」的高端計畫總主持人、台大醫師謝思民為何沒出席？此外，緊急使用授權（EUA）審查標準跟解盲同一天，是否太剛好了，有量身訂做之嫌？

陳宜民11日舉辦「高端解盲，EUA仍然茫！國產疫苗緊急授權停看聽」記者會，提出4點質疑及建議：首先，通常解盲記者會是由臨床試驗計畫總主持人說明，但昨日未見總主持人、台大醫師謝思民出席，是否謝思民臉書發言有關？

謝思民日前在臉書上澄清莫德納、輝瑞、AZ疫苗都有做三期人體試驗，並建議政府若想今年達成群體免疫，還是要多進口歐美疫苗。他更表示不能理解為什麼還沒解盲成功，政府就先下單500萬劑。不過謝思民的臉書後來關閉。

陳宜民第二點質疑，解盲與EUA技術準則公布時間是否「太巧合了」。食藥署國產疫苗EUA標準遲遲未定，「擴大二期臨床試驗即可申請緊急授權」也引發各界討論；偏偏中研院院士陳培哲請辭及政大法律科際整合研究所副教授劉宏恩臉書發文後，高端疫苗選在6月9日晚間宣布隔天10日下午開記者會，食藥署10日上午公布我國新冠疫苗EUA審查標準。

「解盲與EUA審查標準公布時機點令人感到懷疑，是否太剛好了？政府公布的審查標準是否有為廠商量身打造之嫌？」陳宜民說。

第三，EUA審查標準為什麼拿AZ疫苗比較？陳宜民說，國產疫苗若要比較血清中和抗體，為何不跟國際上公認保護力高的BNT或是莫德納疫苗比較？他並建議以國內康復者的血清比較。

第四，比較血清中和抗體，方法尚未標準化，比較基準點不同。陳宜民表示，國際期刊《Science Advances》指出，目前國際主要疫苗的中和抗體濃度絕對數值各異，BNT是157、莫德納800、嬌生214、Novavax約3900，AZ是136。這是因為測試方法尚未標準化，病毒株的選擇以及病毒的濃度IU制定並沒有統一標準。中央研究院基因體研究中心研究技師詹家琮也於臉書發文，質疑為何不用英國變種病毒株，而用武漢病毒株？另外，實驗室使用的病毒濃度是否一致？例如每cc 105IU與106IU兩者比較就相差10倍。

陳宜民語重心長表示，疫苗是打進國人身體，食藥署藥審會的專家學者要秉持良心，不要辜負自己的專業訓練。全世界都在關注台灣這個民主國家的國產疫苗，做到二期、沒超過4千人，政府就讓它過關了，而且並不是被當成備用疫苗。日本政府買疫苗是買3倍，「買到、買好、買滿」，蔡政府也應該如此，才對得起國人。

國政基金會副執行長黃心華表示，政府有義務告訴人民，接種僅通過二期測試的疫苗，可能帶來哪些風險。大家都支持國內疫苗產業，但是程序正義不能打折。

(旺報 )