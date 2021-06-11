北市好心肝診所的疫苗之亂，引發軒然大波，演藝圈被爆出有4名藝人在這波疫苗之亂中施打成功，知名藝人夫妻檔侯昌明今天透過經紀人坦言確實有打疫苗。

經紀人表示，侯昌明夫妻因「資深志工」身分，不定期會去診所幫忙，怕有感染風險，因此也有好心肝「擴大認定醫療相關人員」的身分，所以去施打疫苗，目前僅施打一劑。