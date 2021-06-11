好心肝疫苗之亂 侯昌明夫妻認了打疫苗 13:372021/06/11 中時 鄭宜熏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯昌明和曾雅蘭是演藝圈的知名夫妻。 （摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市好心肝診所的疫苗之亂，引發軒然大波，演藝圈被爆出有4名藝人在這波疫苗之亂中施打成功，知名藝人夫妻檔侯昌明今天透過經紀人坦言確實有打疫苗。 經紀人表示，侯昌明夫妻因「資深志工」身分，不定期會去診所幫忙，怕有感染風險，因此也有好心肝「擴大認定醫療相關人員」的身分，所以去施打疫苗，目前僅施打一劑。 3月預約好心肝診所打疫苗 郭子乾道歉了 好心肝疫苗施打名單有美女主播 她怒：捏造的人壞心肝 #疫苗之亂 #侯昌明 #好心肝 #打疫苗 #施打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 翁家明身為好心肝10年志工 坦承施打疫苗：被通知非主動要求 16:072021/06/11 娛樂 好疫苗大家都搶打 中市：施打醫事人員造冊人數增加很正常 13:052021/06/11 政治 坦承打好心肝疫苗 詹宏志：我錯了 失去判斷力 14:562021/06/11 財經 承認去好心肝打疫苗 詹宏志道歉：我錯了！失去判斷力 14:582021/06/11 生活 COVID-19疫苗 高端二期解盲成功 最快７月施打 04:102021/06/11 財經要聞 好心肝特權疫苗名單瘋傳 陳斐娟臉書被灌爆 17:272021/06/11 娛樂 金馬影后被爆列在好心肝疫苗名單 陳淑芳發文澄清 15:132021/06/11 娛樂 柯拿公文護身 許金川道歉應訊 04:102021/06/11 焦點要聞 網傳開放VIP打疫苗 中榮：絕無此事 04:102021/06/11 地方新聞 好心肝、國軍新竹地區醫院違規打疫苗 指揮中心：已著手行政與司法調查 11:062021/06/11 生活 特權打疫苗遭爆「綠友軍」比敵軍多 鄉民秒懂：難怪陳時中軟了 08:562021/06/11 政治 娛樂熱門新聞 好心肝特權疫苗名單瘋傳 陳斐娟臉書被灌爆 - 娛樂 日本美女援交價碼曝光 意外揭男啪啪啪時間這麼短 - 娛樂 林逸欣家中豪宅級撞球桌 彎腰架桿秀害羞視角深溝黑影 - 娛樂 倪妮《白玉蘭》紅毯走一半突蹲下 超兇身材讓男伴瞬間慌了 - 娛樂 全盛時期7部片票房狂飆10億 周星馳片酬曝光低到不人道 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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