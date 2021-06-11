全台新冠疫情持續延燒，各縣市進入三級警戒至6月28日，也持續宣導非必要別出門，各餐廳也禁止內用，有著「最美校花」稱號的簡廷芮，在今年3月生下女兒「小蘿蔔」，才剛做完月子即碰上疫情，為了照顧方便也開始與婆婆同住。

29歲女星簡廷芮2015年演出電影《我的少女時代》，因而有著「最美校花」稱號，2020年結婚後生下女兒，常在社群上分享日常，一家人過得相當幸福。她昨（10）日以IG回答網友的提問，簡廷芮整理出大家最關心的問題「與公婆同住」，她透露他們夫妻倆和公婆家住的很近，因疫情的關係目前與婆婆同住，也方便照顧小孫女。

簡廷芮還表示婆婆的思想很開明。(圖／簡廷芮IG)

簡廷芮還表示「我婆婆是個很開明的婆婆，不會叫我做這個做那個或覺得媳婦就是該怎麼樣的那種傳統思想！」再加碼爆料「婆婆都叫兒子打掃家裡，叫我不用這樣每天煮很辛苦，是我自己想煮的」，她並PO出老公煮的一鍋紅豆湯，一起床就接到老公打電話叫她喝，「原來生完後一樣也有」，讓不少已成為人妻媳婦身份網友相當羨慕驚訝婆婆開明。

簡廷芮還說家裡的人都會自動分工合作，誰有空就誰去幫忙做，「這樣大家都不會太累，生活也過得比較輕鬆自在！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922