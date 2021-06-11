台中市烏日區玉闕朝仁宮發起「同島一命、齊心抗疫」活動，捐贈120萬元物資給第一線的警消醫護人員。(玉闕朝仁宮提供／林欣儀台中傳真)

新冠肺炎疫情嚴峻，至今全台已有1萬1968人確診、333人死亡，為關懷防疫第一線醫護、警消等人員，台中市烏日區玉闕朝仁宮發起「同島一命、齊心抗疫」活動，號召各界挺防護，共捐贈包括醫用防護衣、隔離衣及口罩等，總計約120萬元物資給第一線防疫人員。

廟方代表將採購的2200件醫用防護衣、6000件隔離衣及2萬片口罩、護目鏡等防護物資捐出，由台中市民政局長吳世瑋代表接受。玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，警消醫護人員站在防疫第一線，不但處於高壓、高工時的工作環境，且面對感染的風險機率比一般人高，希望透過捐贈物資的方式為他們打氣，也表達感謝。

廟方指出，除號召各界響應，在洽詢防疫物資採購的弘裕企業、宏達益企業、誠鑠企業等廠商也紛紛參與，在價格上的優惠並加碼贈送防疫物資，此外，包括市議員江肇國、吳瓊華、前議員林佩涵也掏腰包響應，而大甲鎮瀾宮董事長顏清標則透過慈健診所捐贈口罩2萬個及醫療手套1萬雙。

林宏昭說，讓他最感到溫暖的，是有平時到廟裡參拜的阿嬤，聽聞此一活動，特別省下菜錢、要一起發揮愛心；也有受到疫情衝擊、暫時無收入的夜市小吃攤商仍堅持捐贈20件防護衣，讓大家感受到台灣人的真誠。

吳世瑋特別感謝玉闕朝仁宮在疫情艱困時刻與市府攜手共同抗疫，他表示，會將全數物資撥發給第一線醫療人員與社區防疫相關人員，也呼籲民眾務必配合政府防疫規範，外出確實戴口罩、勤洗手。